El mapa logístico del Estrecho de Gibraltar da un vuelco estratégico. Marsa Maroc, el principal operador portuario de Marruecos —controlado mayoritariamente por el Estado marroquí—, ha alcanzado un acuerdo con el grupo valenciano Boluda Corporación Marítima para adquirir el 45% de su filial de terminales. La operación, valorada en 80 millones de euros, busca fortalecer el corredor España-Marruecos y expandir la presencia de ambos grupos en el mercado africano e internacional.

Una alianza con trasfondo estatal

La entrada de Marsa Maroc se realizará a través de su filial Marsa Maroc International Logistics (MMIL). Aunque la compañía cotiza en bolsa, su vínculo con el Reino de Marruecos es estrecho: el Estado posee el 25% de forma directa y controla el 35% adicional a través de Tánger Med, su principal accionista.

Esta maniobra se produce poco después de que el grupo presidido por Vicente Boluda recomprase el 49% de este negocio al fondo CVC-DIF. Con este nuevo socio estratégico, Boluda no solo inyecta capital, sino que se alinea con el operador que gestiona el macrorecinto de Tánger Med, actual líder de tráfico de contenedores en el Mediterráneo.

Los puertos españoles afectados por el acuerdo

La división Boluda Maritime Terminals cuenta con una red clave de infraestructuras en España que ahora pasarán a estar participadas por el capital marroquí. Los puertos incluidos en esta red son:

Canarias: Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Península: Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander.

Además de estas terminales, la alianza se beneficiará de las 11 rutas marítimas operadas por Boluda Lines, que conectan España con el norte de Europa, Italia, Cabo Verde y la costa oeste africana.

Objetivo: El control del corredor Marruecos-España

La operación, que aún debe recibir el visto bueno de las autoridades de Competencia, pretende maximizar las sinergias entre ambos gigantes. Marsa Maroc, que ya mueve 60 millones de toneladas al año, ampliará su presencia a un total de 34 terminales en 20 puertos.

Ambos grupos ya colaboran en el puerto marroquí de Nador West con una sociedad conjunta de remolcadores. Ahora, el objetivo común es claro: consolidar su dominio en el Estrecho e impulsar la actividad logística en el continente africano, aprovechando la flota de cerca de 600 barcos de Boluda, líder mundial en remolque portuario.