Cómo arranca el tiempo en Ceuta este miércoles, 3 de junio de 2026. Según los datos de la AEMET, la jornada se presenta poco nubosa, con temperaturas que irán de una mínima de 19°C a una máxima de 25°C. La sensación térmica acompañará de forma similar, con picos de 26°C y un mínimo que también se mantiene en torno a 19°C, en una mañana y una tarde de ambiente estable.

El viento será un factor a tener en cuenta: del oeste (O) y con una velocidad prevista de 20 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que, en principio, no se esperan lluvias. La humedad, por su parte, oscilará entre un 50% de mínima y un 95% como valor máximo, reflejando cambios en la sensación de humedad a lo largo del día.

Previsión para los próximos días

Tras este miércoles estable, la tendencia inmediata continúa muy parecida. Para el jueves (4 de junio) la AEMET prevé despejado, con máximas de 24°C y mínimas de 18°C. El viento mantendrá la dirección O pero ganará intensidad, llegando a 30 km/h, lo que puede aumentar la sensación de aire más fresco en ratos puntuales.

El viernes (5 de junio) se mantiene el patrón: despejado, temperaturas entre 18°C y 24°C y viento del oeste (O) con 20 km/h. Para el sábado (6 de junio) la información proporcionada indica máximas de 23°C y mínimas de 18°C, con estado del cielo no especificado en los datos y el viento sin valor concreto (aparece como vacío). Con estos datos, lo más prudente es esperar una ligera bajada respecto a los días previos.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (oeste), 20 km/h

O (oeste), 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 95% y mínima 50%

máxima 95% y mínima 50% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (sombrero, gafas y crema) especialmente en las horas centrales del día. Aunque no se esperan lluvias (0%), el viento del oeste puede dar sensación más fresca: si sales durante la tarde, mejor llevar una prenda ligera pero que ayude a cortar el aire. Las temperaturas se mueven entre 19°C y 25°C, así que una vestimenta de entretiempo será suficiente.