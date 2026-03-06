El conjunto gallego recibe en Balaídos a un equipo blanco que encadena dos derrotas consecutivas y no puede permitirse más errores en su lucha por el título

El Celta de Vigo y el Real Madrid abren este viernes la jornada 27 de LaLiga EA Sports en un duelo marcado por las dinámicas contrapuestas de ambos conjuntos. Mientras el equipo celeste llega en un momento de euforia tras sumar dos victorias seguidas, la última de ellas ante el Girona, el cuadro madrileño aterriza en Vigo sumido en una racha negativa tras encadenar dos tropiezos consecutivos, el más reciente en el Santiago Bernabéu frente al Getafe.

El Celta, al acecho de los puestos europeos

El equipo vitoriano —en este caso, la escuadra gallega— afronta el compromiso en una posición privilegiada. El Celta ocupa actualmente la sexta plaza de la clasificación con 40 puntos. Una victoria ante el vigente campeón no solo consolidaría su gran estado de forma, sino que le permitiría aumentar la presión sobre el Betis, quinto clasificado, en la pelea por las posiciones que dan acceso a competiciones europeas la próxima temporada.

El Real Madrid, sin margen de error ante el Barcelona

Por su parte, el Real Madrid llega a Balaídos con la urgencia de revertir su situación. Situados en la segunda posición con 60 puntos, los blancos no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren mantener vivas sus opciones al título. Una derrota en Vigo daría al FC Barcelona la oportunidad de dejar el campeonato prácticamente sentenciado cuando todavía resta casi un tercio de la competición por disputarse. El conjunto de Ancelotti deberá sobreponerse a las dudas generadas tras la derrota ante el Getafe para no descolgarse definitivamente de la cabeza.

Horario del partido: ¿A qué hora juega el Celta contra el Real Madrid?

El encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Real Madrid se disputa este viernes, 6 de marzo, a las 21:00 horas. El estadio de Balaídos será el escenario de este choque inaugural del fin de semana liguero.

Televisión: ¿Dónde ver el Celta – Real Madrid en directo?

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro por televisión en España, el partido se podrá ver en directo a través del canal Movistar LaLiga. La plataforma ofrecerá la cobertura completa del choque, permitiendo también el seguimiento online para los usuarios abonados al servicio.