El precio medio del megavatio hora se sitúa en los 15,69 euros, manteniendo la tendencia de estabilidad tras el periodo de volatilidad vivido en los mercados energéticos

El precio de la luz para este viernes, 6 de marzo, continúa mostrando una senda de moderación en el mercado mayorista. Tras dejar atrás la inestabilidad que marcó el ejercicio de 2022, el sistema eléctrico español, referencia para los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC, registra hoy un precio medio de 15,69 €/MWh. Esta contención en los costes se ve favorecida por la aplicación de políticas energéticas de control, como el tope al gas, que han permitido reducir de forma efectiva el impacto diario en la factura.

¿A qué hora es más barata la luz hoy?

Para los usuarios que busquen optimizar su consumo y reducir el gasto mensual, la franja horaria más económica de este viernes se localizará durante la madrugada. Concretamente, el precio más bajo del día se registrará entre las 4:00 y las 5:00 horas, momento en el que el coste del kilovatio hora descenderá hasta los 0,08003 €/kWh.

Por el contrario, el tramo de mayor carestía tendrá lugar durante el inicio de la noche. El precio más alto del día se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00 horas, elevándose hasta los 0,26858 €/kWh.

Precio de la luz por horas: listado completo

A continuación, se detalla el desglose del coste de la electricidad por cada tramo horario para la jornada de hoy:

00:00 – 01:00: 0,10846 €/kWh

0,10846 €/kWh 01:00 – 02:00: 0,10308 €/kWh

0,10308 €/kWh 02:00 – 03:00: 0,09886 €/kWh

0,09886 €/kWh 03:00 – 04:00: 0,09112 €/kWh

0,09112 €/kWh 04:00 – 05:00: 0,08003 €/kWh (Mínimo)

05:00 – 06:00: 0,08162 €/kWh

0,08162 €/kWh 06:00 – 07:00: 0,09447 €/kWh

0,09447 €/kWh 07:00 – 08:00: 0,11537 €/kWh

0,11537 €/kWh 08:00 – 09:00: 0,16385 €/kWh

0,16385 €/kWh 09:00 – 10:00: 0,15133 €/kWh

0,15133 €/kWh 10:00 – 11:00: 0,21029 €/kWh

0,21029 €/kWh 11:00 – 12:00: 0,20478 €/kWh

0,20478 €/kWh 12:00 – 13:00: 0,19679 €/kWh

0,19679 €/kWh 13:00 – 14:00: 0,19232 €/kWh

0,19232 €/kWh 14:00 – 15:00: 0,12154 €/kWh

0,12154 €/kWh 15:00 – 16:00: 0,12241 €/kWh

0,12241 €/kWh 16:00 – 17:00: 0,12649 €/kWh

0,12649 €/kWh 17:00 – 18:00: 0,13446 €/kWh

0,13446 €/kWh 18:00 – 19:00: 0,22219 €/kWh

0,22219 €/kWh 19:00 – 20:00: 0,26192 €/kWh

0,26192 €/kWh 20:00 – 21:00: 0,26858 €/kWh (Máximo)

21:00 – 22:00: 0,26179 €/kWh

0,26179 €/kWh 22:00 – 23:00: 0,18168 €/kWh

0,18168 €/kWh 23:00 – 24:00: 0,17213 €/kWh

Factores que determinan el coste eléctrico

La evolución de los precios en el mercado mayorista sigue supeditada a diversos condicionantes internacionales. Entre los factores determinantes destaca la cotización del gas natural en los mercados globales, combustible empleado por las centrales de ciclo combinado que suelen marcar el precio marginal. Asimismo, el valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) continúa ejerciendo una influencia directa en el encarecimiento de la producción eléctrica en el conjunto del continente europeo.