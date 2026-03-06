El conjunto vitoriano regresa al Buesa Arena en la jornada 30 de la competición europea con el objetivo de resarcirse ante el equipo francés tras el parón de selecciones

El Kosner Baskonia retoma este viernes su andadura en la Euroliga recibiendo en el Fernando Buesa Arena al París Basketball. Tras el intervalo de las ventanas FIBA y la reciente actividad copera, el equipo dirigido por Galbiati afronta un nuevo compromiso continental con la necesidad de recuperar sensaciones ante su afición. Ambos conjuntos llegan a esta cita en una situación clasificatoria compleja, situándose lejos de los puestos que dan acceso a la siguiente fase del torneo cuando restan pocas jornadas para la conclusión de la fase regular.

Un duelo condicionado por las ausencias en el Baskonia

El cuadro vasco encara este enfrentamiento de la trigésima jornada con bajas sensibles en su rotación. La ausencia más destacada es la de su capitán, Tadas Sedekerskis, quien permanecerá fuera de las canchas hasta final de año tras haber sido intervenido quirúrgicamente de su tobillo derecho para solucionar problemas de estabilidad. A esta pérdida se suma la de Khalifa Diop, que prosigue con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla. Asimismo, el cuerpo técnico mantiene la duda de Rodions Kurucs, aquejado de molestias en su tobillo izquierdo.

Pese a que las opciones matemáticas de alcanzar el ‘play-in’ son escasas —con el París Basketball a seis victorias de la décima plaza que ocupa el Panathinaikos y el Baskonia en una situación aún más comprometida—, el objetivo de los locales es lavar la imagen ofrecida en su última comparecencia europea. En aquel encuentro, los vitorianos cedieron ante el Valencia Basket por un abultado 79-108, un resultado que el equipo pretende dejar atrás este viernes.

Horario del partido: ¿A qué hora juega el Baskonia?

El encuentro entre el Kosner Baskonia y el París Basketball se disputará este viernes, 6 de marzo, a las 20:30 horas. La sede del choque será el Fernando Buesa Arena de Vitoria, escenario donde los baskonistas buscarán una victoria que les permita reencontrarse con el triunfo en la máxima competición continental.

Televisión: ¿Dónde ver el Baskonia – París Basketball en directo?

Para los aficionados que deseen seguir el partido por televisión en España, el choque podrá verse en directo a través de la plataforma Movistar Plus+. La retransmisión se llevará a cabo en el canal principal de la plataforma, M+ (dial 7). Además, el encuentro estará disponible para su seguimiento de forma online para los abonados a dicho servicio, permitiendo ver el desarrollo de esta jornada 30 de la Euroliga desde cualquier dispositivo compatible.