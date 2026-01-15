Se acabó la tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso contundente: España se prepara para un cambio de tendencia drástico que afectará a prácticamente todo el territorio nacional a partir de las próximas horas. Tras unos días de estabilidad inusual para el mes de enero, la entrada de sucesivos frentes atlánticos nos devolverá a la realidad climática del invierno.

El cambio será especialmente notable durante el fin de semana, cuando el mal tiempo y las precipitaciones generalizadas obligarán a muchos a cancelar planes al aire libre y refugiarse en casa.

Precipitaciones generalizadas y frentes activos

Según los expertos, la estabilidad de la que hemos disfrutado tiene las horas contadas. Un sistema de frentes atravesará la Península y Baleares, dejando un panorama de cielos cubiertos y lluvias que no darán tregua:

• Zonas más afectadas: Las lluvias serán especialmente abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y el entorno pirenaico. No se descarta que en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental las precipitaciones sean fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

• Zonas con menor probabilidad: Aunque el cambio es general, las lluvias serán menos probables en el Cantábrico, la fachada oriental peninsular y el archipiélago balear.

• Canarias: Las islas también sentirán la «cola» de estos frentes, con cielos nubosos y lluvias principalmente en el norte del archipiélago.

Regresa la nieve: Bajada de la cota a 800 metros

El frío intenso volverá a ser protagonista, especialmente en la mitad norte, donde la nieve hará acto de presencia en cotas cada vez más bajas:

• Evolución de la cota: Se situará inicialmente entre los 1.000 y 1.400 metros, pero la AEMET advierte que podría desplomarse hasta los 800 metros en el cuadrante noroeste.

• Nieve en montañas: Se esperan acumulaciones significativas en las zonas de montaña de la mitad norte, lo que obligará a extremar las precauciones en carretera.

• Heladas: Las temperaturas mínimas provocarán heladas moderadas en los Pirineos y débiles en la meseta Norte y otros sistemas montañosos.

Vientos fuertes y nieblas persistentes

El viento de componente sur y oeste soplará con intensidad, especialmente en los litorales:

• Litoral: Se esperan intervalos de viento fuerte en el Cantábrico y el mar de Alborán.

• Nieblas: Los bancos de niebla serán frecuentes en entornos de montaña y podrían ser especialmente persistentes en zonas altas de la meseta Sur y el interior de Cataluña.

Recomendaciones de los expertos

Ante la llegada de lo que la AEMET describe como «lo peor del invierno», los expertos recomiendan aprovechar las últimas horas de estabilidad para preparar los hogares y revisar los vehículos si se planea viajar. Este cambio de ciclo marca el inicio de una recta final de enero que promete ser mucho más cruda de lo que habíamos imaginado hasta ahora.