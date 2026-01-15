El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a marcar distancias con el Ejecutivo central. Este jueves, 15 de enero de 2026, el barón socialista llevará al Pleno de las Cortes regionales una propuesta de resolución para rechazar «con rotundidad» el modelo de financiación pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

La iniciativa parlamentaria, que cuenta con el respaldo de la mayoría socialista en la región, califica el nuevo sistema presentado por la ministra María Jesús Montero como «regresivo e injusto», y no descarta acudir a la vía jurídica para frenar lo que consideran un agravio comparativo.

Guerra abierta por la «ordinalidad» y los «regalos» a Cataluña

El texto de la resolución, elaborado por el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina, carga duramente contra el principio de ordinalidad. Este concepto permitiría que las comunidades con mayores rentas per cápita (como Cataluña) retuvieran una mayor parte de su recaudación, algo que para el Gobierno de Page rompe los principios de igualdad y solidaridad.

• Vía judicial: La propuesta insta al Gobierno regional a utilizar todas las herramientas jurídicas a su disposición para impugnar el modelo si llegara a aprobarse.

• Privilegios fiscales: Desde el entorno de Page se habla abiertamente de rechazar «regalos fiscales» a Cataluña que perjudiquen al resto de los españoles.

• El «chantaje» de la voluntariedad: Los socialistas manchegos critican que Hacienda plantee el modelo como algo «voluntario». Según fuentes regionales, esto suena a «lentejas»: o aceptas el nuevo marco o te quedas sin mejoras.

La estrategia de Page: Sí a la condonación, no al nuevo sistema

A pesar del choque frontal por el modelo de financiación, Page mantiene una postura pragmática respecto a la deuda. El texto apoya la condonación de la deuda autonómica negociada con el Estado, argumentando que:

1. Castilla-La Mancha es una de las regiones históricamente infrafinanciadas.

2. La medida supondría un ahorro de 760 millones de euros en intereses.

3. Situaría a la región como la comunidad con mayor deuda condonada por habitante.

Incertidumbre en el Congreso: ¿Votarán en contra los diputados del PSOE manchego?

La gran pregunta que sobrevuela la política nacional es qué harán los diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha si el modelo llega al Congreso. Por ahora, el entorno de Page se muestra escéptico. Aseguran que, dada la oposición de partidos como Junts, Podemos o Compromís, es «poco probable» que el texto llegue a someterse a votación.

«Ya veremos si llega al Congreso», afirman fuentes cercanas al presidente, evitando por ahora confirmar una rebelión de voto que pondría en jaque la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.