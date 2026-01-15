Las autoridades han lanzado una advertencia urgente ante una estafa que está circulando masivamente por buzones de toda España y grupos de WhatsApp. Se trata de una carta física que suplanta la identidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con un objetivo claro: robar datos personales y bancarios, especialmente de pensionistas y jubilados.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la propia Seguridad Social han sido tajantes: esta comunicación es falsa. Si recibes este sobre en casa, la recomendación oficial es romperlo y desecharlo de inmediato.

El engaño: Un supuesto «ataque informático» y una subida de pensión

Los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social para generar confianza y urgencia. La carta presenta las siguientes características para engañar a la víctima:

• Pretexto falso: Asegura que, debido a un «ataque informático» en Hacienda y la Seguridad Social, se han perdido los datos de miles de ciudadanos.

• Gancho económico: Promete un incremento en la prestación o jubilación de entre 75 € y 150 € si se actualiza la información.

• Firma falsa: El documento aparece firmado supuestamente por la «Directora General del INSS», buscando una apariencia de oficialidad.

Los datos que NUNCA debes enviar

La carta solicita que se envíe documentación sensible a una dirección de correo electrónico que no pertenece a ningún organismo público. Bajo ningún concepto facilites:

1. Fotocopia o foto del DNI por ambas caras.

2. Extracto bancario donde aparezca tu número de cuenta.

3. Correo electrónico y datos personales adicionales.

La Seguridad Social recuerda que jamás pedirá un extracto bancario ni una copia del DNI a través de una carta ordinaria, correo electrónico o SMS.

Cómo detectar que la carta es un fraude

Aunque el papel incluya logos oficiales, existen señales evidentes que delatan la estafa:

• Errores gramaticales: Faltas de ortografía y expresiones extrañas que nunca aparecerían en una notificación del Estado.

• Mezcla de organismos: Hablan indistintamente de Hacienda y Seguridad Social como si fueran lo mismo.

• Logos de baja calidad: Imágenes pixeladas, distorsionadas o versiones antiguas del logotipo oficial.

• Canal de envío: La Seguridad Social utiliza sistemas seguros como Tu Carpeta Ciudadana, el sistema DEHú o notificaciones con certificado digital/Cl@ve.

¿Qué hacer si recibes esta carta en tu buzón?

Si tienes el documento en tus manos, sigue estos pasos:

1. No respondas: No envíes nada al correo electrónico que se indica.

2. Avisa a tu entorno: Informa especialmente a las personas mayores, que son el objetivo principal de este fraude por su vulnerabilidad.

3. Verifica en canales oficiales: Si tienes dudas sobre tu prestación, accede a la Sede Electrónica de la Seguridad Social o pide cita previa en una oficina.

4. Denuncia: Si has llegado a enviar tus datos, acude inmediatamente a una comisaría de la Policía Nacional o puesto de la Guardia Civil para denunciar el robo de identidad y contacta con tu banco.