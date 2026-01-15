El Fondo de Reserva de la Seguridad Social afronta este mes de enero de 2026 un desembolso récord. Tras la aprobación del Gobierno, las pensiones contributivas experimentan una subida del 2,7% basada en la variación del IPC. Este incremento no solo afecta a los jubilados, sino que impacta de forma directa en el millón de beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente en España.

La revalorización supondrá un alivio para los bolsillos, con una subida media estimada en unos 400 euros anuales para el conjunto de los 9,4 millones de pensionistas del sistema.

Así quedan las pensiones de incapacidad permanente este año

El incremento del 2,7% se aplica a todas las modalidades: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media de incapacidad permanente se sitúa en 1.244,18 euros, mientras que la absoluta asciende hasta los 1.520,25 euros.

Cuantías mínimas mensuales según la modalidad (65 años):

• Incapacidad Absoluta o Total (con cónyuge a cargo): 1.256,30 euros mensuales (17.592,40 € anuales).

• Incapacidad Absoluta o Total (sin cónyuge): 936,20 euros mensuales.

Incapacidad Permanente Total (entre 60 y 64 años):

• Con cónyuge a cargo: 12.566,60 euros anuales.

• Sin cónyuge: 875,90 euros al mes.

• Con cónyuge no a cargo: 827,90 euros al mes (11.590,60 € anuales).

Gran Invalidez: Las cuantías más altas

Esta modalidad, destinada a personas que requieren asistencia para su día a día, presenta las cifras más elevadas para compensar sus necesidades especiales:

• Con cónyuge a cargo: 1.884,7 euros al mes.

• Sin cónyuge a cargo: 1.404,30 euros al mes.

• Con cónyuge NO a cargo: 1.333,00 euros al mes.

Calendario de pagos: ¿Cuándo ingresan los bancos la pensión de enero?

Como es habitual para facilitar la «cuesta de enero», las entidades financieras adelantarán el pago de la nómina, que ya incluirá por primera vez la subida del 2,7%. Estos son los días previstos de ingreso:

• Bankinter: 22 de enero.

• Banco Santander, Sabadell e Ibercaja: 23 de enero.

• CaixaBank: 24 de enero.

• BBVA e ING: 25 de enero.

• Abanca y Laboral Kutxa: 26 de enero.

Un respiro para 9,4 millones de ciudadanos

La subida del 2,7% responde al mandato de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación (calculada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025). Con esta medida, la Seguridad Social reafirma su compromiso con las situaciones de vulnerabilidad, especialmente en las derivadas de enfermedades o accidentes que impiden el desempeño laboral.