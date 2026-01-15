El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha ratificado el escenario para las pensiones en este recién estrenado 2026. Entre todos los cambios, destaca el giro en la pensión de viudedad, una prestación de la que dependen más de dos millones de personas en España y que verá mejorada su cuantía mensual por encima de las previsiones iniciales.

Tras el cierre del dato definitivo del IPC, la subida para este año se fija en un 2,7%, una décima más del 2,6% que se proyectaba en los borradores previos. Este ajuste busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico que sigue marcado por la presión de los precios.

¿Cuánto se cobrará por viudedad en 2026?

La revalorización del 2,7% se traduce en un incremento tangible en la nómina mensual de los pensionistas. Si tomamos como referencia la pensión media de viudedad, que en 2025 se situó en los 937,2 euros, el importe ascenderá este año hasta los 962,5 euros mensuales.

Aunque el incremento medio es de unos 25 euros al mes, la cifra final depende de la base reguladora del fallecido y de las circunstancias personales del beneficiario (cargas familiares o ingresos adicionales).

Otros cambios en el sistema de pensiones:

• Pensión máxima: Sube de los 3.267,60 euros a los 3.355,83 euros mensuales (88 euros más al mes).

• Pensión media del sistema: Se situará en torno a los 21.732 euros brutos anuales.

• Pensiones mínimas: Experimentarán un crecimiento mucho más ambicioso, del 7%.

• Ingreso Mínimo Vital (IMV): Lidera las subidas con un incremento del 11,4%.

Requisitos de acceso: Cotización y vínculos

El INSS mantiene los criterios de acceso según la causa del fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho:

1. Por enfermedad común: Se exigen 500 días cotizados dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento.

2. Si no estaba dado de alta: El fallecido debía tener al menos 15 años cotizados en toda su vida laboral.

3. Por accidente (laboral o no): No se exige periodo mínimo de cotización previa.

¿Cuándo se pierde el derecho a la pensión?

Es importante recordar que la pensión de viudedad puede extinguirse bajo ciertas circunstancias legales:

• Nuevo matrimonio o pareja de hecho: Por norma general, el nuevo vínculo extingue la ayuda (salvo excepciones por edad o discapacidad).

• Condena penal: Si el beneficiario es condenado por homicidio doloso contra el cónyuge fallecido.

• Fallecimiento del beneficiario.

Calendario de cobro de enero

Como ya es habitual en el sector bancario, las entidades adelantarán el pago de esta primera nómina revalorizada. Los pensionistas de viudedad comenzarán a recibir sus ingresos con el aumento del 2,7% entre el 22 y el 26 de enero, dependiendo de su banco (Bankinter, Santander, CaixaBank o BBVA, entre otros).