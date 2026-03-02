El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha denunciado públicamente la actitud de la Dirección Territorial del INGESA, a la que acusa de ignorar los llamamientos al diálogo realizados por la Inspección de Trabajo en el marco del conflicto laboral que mantiene el colectivo médico.

Conflicto por la interpretación de la autoridad laboral

La organización sindical ha lamentado la interpretación que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha hecho de las recientes actuaciones de la Inspección Provincial de Trabajo. Aunque la resolución administrativa determinó que la convocatoria de la Comisión de Selección no supuso una vulneración jurídica del derecho de huelga, el organismo inspector instó explícitamente a ambas partes a mantener una actitud de cooperación y establecer mecanismos de coordinación para evitar futuros conflictos.

En respuesta a esta recomendación, el SMC solicitó formalmente una reunión con el gerente accidental, el doctor Abdelkader Maanan. El objetivo de este encuentro era analizar los incidentes registrados en la última jornada de paros y prevenir situaciones de tensión en las próximas convocatorias.

Sin respuesta ante un calendario de huelgas prolongado

A pesar de la solicitud formal, el sindicato afirma seguir a la espera de ser recibido por la administración sanitaria. Esta falta de comunicación se produce en un momento especialmente crítico, ya que existe una convocatoria de huelga médica programada del 16 al 20 de marzo, integrada en un calendario de movilizaciones estatales que prevé paros mensuales hasta junio.

Para el colectivo médico, la postura de la Dirección Territorial, encabezada por Jesús Lopera, resulta incompatible con el espíritu de entendimiento señalado por la autoridad laboral. El sindicato sostiene que su intención es precisamente habilitar canales de coordinación que minimicen el impacto de las movilizaciones sobre la asistencia a los pacientes.

Posibles medidas de presión e intermediación política

Ante el actual bloqueo, el Sindicato Médico de Ceuta ha anunciado que, de no obtener una respuesta inmediata, solicitará una reunión con el Delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El propósito de este encuentro sería trasladar la situación de parálisis y recabar la intermediación institucional necesaria para restablecer las vías de comunicación.

Asimismo, la organización no descarta acudir de nuevo a la Inspección de Trabajo ante lo que consideran una imposibilidad de establecer un marco de trabajo efectivo con la administración. El SMC ha reiterado su voluntad de cooperación, subrayando que el desarrollo de las próximas jornadas de huelga requiere responsabilidad y respeto mutuo entre las partes implicadas para garantizar el ejercicio de los derechos laborales de forma ordenada.