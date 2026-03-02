David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha acudido personalmente este lunes a la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger la citación que le señala como procesado en el próximo juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El procedimiento judicial, que investiga su contratación en la Diputación de Badajoz, está programado para celebrarse a finales del próximo mes de mayo.

Comparecencia tras el requerimiento judicial

La personación de Sánchez en la sede judicial se produce después de que el tribunal exigiera la pasada semana conocer su domicilio particular para remitir la notificación oficial o, en su defecto, que el investigado se presentara físicamente para recogerla. La defensa de David Sánchez ya había adelantado el pasado viernes que su patrocinado optaría por acudir en persona para cumplimentar este trámite.

Esta exigencia de la Audiencia Provincial de Badajoz también afectaba a otros dos procesados en la misma causa: el diputado provincial Francisco Martos y el exjefe de Actividades Transfronterizas de la institución, Luis María Carrero.

Calendario del juicio y banquillo de los acusados

El juicio oral, en el que se sentarán en el banquillo un total de once personas, ha quedado fijado entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026. Según fuentes judiciales, David Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, prestarán declaración durante las dos primeras jornadas del proceso, los días 28 y 29 de mayo.

El resto de los investigados que completan la lista de procesados son diversos cargos y exresponsables de distintas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz. Entre ellos destaca Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y quien desempeñó funciones en el Ministerio de Presidencia antes de su etapa en la institución provincial extremeña.

La causa se centra en determinar si existieron irregularidades penales en el proceso de contratación y en la actividad profesional de Sánchez dentro de la administración provincial.