El Real Betis recibe al Elche este martes 12 de mayo de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports. El encuentro comenzará a las 20:00 horas, en un tramo decisivo del campeonato para ambos equipos.

El conjunto verdiblanco llega a la cita instalado en la quinta posición, con 54 puntos, y con la obligación de sumar para defender su plaza europea en la recta final del torneo. El Elche, por su parte, ocupa el puesto 14, con 39 puntos, todavía pendiente de asegurar la permanencia matemática.

El Betis presenta hasta ahora un balance de 13 victorias, 15 empates y 7 derrotas, con 54 goles a favor y 43 en contra. Como local, ha logrado 8 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. El Elche llega con 9 victorias, 12 empates y 14 derrotas, además de 46 goles marcados y 54 encajados; lejos de casa, su rendimiento ha sido más irregular, con solo una victoria como visitante en la temporada.

El partido entre Real Betis y Elche podrá verse en directo por televisión a través de DAZN LaLiga. También estará disponible en los operadores que incluyan el canal, como Movistar Plus+ y Orange, donde figura en la programación deportiva de la jornada.

Para seguirlo online, los abonados podrán acceder mediante la aplicación o plataforma digital de DAZN, así como a través de los servicios de los operadores con derechos de emisión. Además, varios medios deportivos ofrecerán cobertura minuto a minuto del encuentro.

Tras este compromiso, el Real Betis afrontará partidos exigentes ante FC Barcelona y Levante, mientras que el Elche tendrá por delante duelos directos frente a Getafe y Girona, dos citas que pueden resultar determinantes en sus aspiraciones de permanencia.