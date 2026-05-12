MADRID – La Selección Española afrontará la próxima cita mundialista sin dos de sus pilares más experimentados. Según ha trascendido tras la entrega de la prelista de 55 jugadores a la FIFA, ni Álvaro Morata ni Dani Carvajal forman parte de la expedición. La decisión de Luis de la Fuente marca un cambio de ciclo definitivo, dejando fuera a tres de los cuatro capitanes que levantaron la pasada Eurocopa (sumándose a la ya conocida ausencia de Jesús Navas).

El fin de una era: Rendimiento y lesiones

La exclusión de ambos futbolistas no es un arrebato de última hora, sino el resultado de una temporada marcada por la irregularidad y los problemas físicos. A pesar de su peso jerárquico en el vestuario, el seleccionador ha priorizado el estado de forma actual:

Dani Carvajal: El lateral del Real Madrid ha vivido un calvario médico este curso. Con 109 días de baja y encadenando lesiones musculares, de rodilla y una reciente fisura en el pie, su participación en el club blanco ha sido residual (apenas 886 minutos). Aunque mantenía la esperanza de llegar a tiempo, De la Fuente ha optado por no asumir riesgos con su veteranía.

El lateral del Real Madrid ha vivido un calvario médico este curso. Con y encadenando lesiones musculares, de rodilla y una reciente fisura en el pie, su participación en el club blanco ha sido residual (apenas 886 minutos). Aunque mantenía la esperanza de llegar a tiempo, De la Fuente ha optado por no asumir riesgos con su veteranía. Álvaro Morata: Su apuesta por el Como italiano de Cesc Fàbregas para mantener el ritmo competitivo no ha dado los frutos esperados. El cuarto máximo goleador histórico de la Selección (37 tantos) atraviesa una crisis de cara a puerta preocupante: un solo gol en 28 partidos. Esta falta de olfato ha sido el factor determinante para su descarte.

Nuevos galones: El tridente de capitanes

Con estas ausencias, la jerarquía de «La Roja» se desplaza hacia una nueva generación. El brazalete de capitán cambiará de brazo, recayendo la responsabilidad del liderazgo en:

Rodri Unai Simón Ferran Torres

«Entenderá si tengo que tomar la decisión contraria», afirmaba recientemente De la Fuente sobre Carvajal. Esa decisión ya es oficial.

Próxima parada: 25 de mayo

Aunque la prelista de 55 nombres ya está en manos de la FIFA, el país entero espera al 25 de mayo, fecha en la que se anunciarán los 26 elegidos definitivos que viajarán al Mundial. Lo que es seguro es que en ese avión no habrá rastro de los dos veteranos que han sido la columna vertebral de los éxitos recientes de España.