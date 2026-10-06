Alfaro-Manrique Atelier participará en la tercera edición del Hospitality Real Estate Forum 2026, que se celebrará el próximo 8 de octubre en Madrid. Gema Alfaro, Partner Associate del estudio y vicepresidenta de Mujeres en Hospitality, intervendrá en una mesa redonda centrada en las estrategias para maximizar el valor de los activos hoteleros.

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El evento reunirá a un gran número de inversores, propietarios, operadores y líderes del sector, analizando las transformaciones que están redefiniendo la inversión y la gestión hotelera. Con un enfoque en flujos de capital, transformación de activos y nuevos modelos operativos, se posiciona como un espacio clave para conectar real estate y conocimiento especializado.

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Durante la mesa redonda titulada “360 Asset Management: ¿Cómo se maximiza el valor un activo hotelero?”, Gema Alfaro compartirá su visión sobre la importancia del interiorismo estratégico como herramienta para optimizar la operativa y la rentabilidad hotelera a largo plazo.

Alfaro-Manrique Atelier ha desarrollado más de 50 proyectos hoteleros para reconocidos operadores internacionales, argumentando que el diseño en un proyecto hotelero debe integrarse de manera holística con la identidad del activo y las necesidades de sus propietarios.

Con su enfoque en el interiorismo, Alfaro-Manrique busca no solo mejorar la experiencia del cliente, sino también generar valor a través de decisiones estratégicas de inversión y reposicionamiento de activos.