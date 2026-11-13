El club de Mar de Puerto Banús, en Marbella, ha acogido este jueves la primera edición del Foro Puerto Banús de Moda, Lujo y Estilo de Vida, que ha reunido a profesionales y representantes de la industria para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades de un sector en constante evolución.

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La jornada ha sido inaugurada por Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol. Este encuentro ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, posicionando a Puerto Banús como un punto de reflexión sobre el futuro del lujo y la evolución de los hábitos de consumo.

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El programa se ha estructurado en dos mesas redondas. La primera se centró en las marcas, los clientes y las experiencias en el nuevo lujo, con la participación de profesionales vinculados a firmas internacionales, como Nicoló Valota y Adrien Rosso, entre otros. Se debatieron temas como la personalización, la atención al cliente y el valor de las experiencias.

La segunda mesa redonda reunió a destacados miembros de la industria, como Xandra Falcó y Ángel Asensio, abordando el equilibrio entre tradición e innovación, y el potencial de España en el sector del lujo. Se discutieron las sinergias entre marcas, destinos e instituciones, así como los desafíos para competir con otros destinos internacionales.

La clausura institucional fue protagonizada por Félix Romero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, quien enfatizó el potencial del enclave y la necesidad de continuar organizando eventos que visibilicen su fortaleza en el sector del lujo.