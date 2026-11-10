El Almería – Andorra se juega el sábado 14 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Almería – Andorra

Almería – Andorra Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

En la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, el Almería recibe al Andorra en un encuentro que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy diferentes. El Almería, líder de la clasificación con 29 puntos en 13 partidos, ha mostrado un rendimiento sólido, anotando 24 goles y recibiendo solo 10. En sus últimos cinco encuentros, ha conseguido 3 victorias y 2 empates, manteniéndose invicto. Por su parte, el Andorra se sitúa en la 19ª posición con 11 puntos en 12 partidos, habiendo marcado 17 goles y encajado 22, y en sus últimos cinco partidos ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Almería: 1º con 29 puntos en 13 partidos (24 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-V-V)

Andorra: 19º con 11 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-D-V-E)

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