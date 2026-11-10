El Real Madrid W – FC Levante Badalona W se juega el sábado 14 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Real Madrid W – FC Levante Badalona W

Real Madrid W – FC Levante Badalona W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El Real Madrid W se enfrenta al FC Levante Badalona W en la jornada 11 de la Liga F. Las madridistas ocupan la segunda posición con 23 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 23 goles y recibido 18. En sus últimos cinco encuentros, han logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el FC Levante Badalona W se sitúa en la 15ª posición con 8 puntos, con un balance de 9 goles a favor y 20 en contra. En sus últimos cinco partidos, el equipo ha tenido un rendimiento complicado, sin victorias, con 1 empate y 4 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Real Madrid W: 2º con 23 puntos en 10 partidos (23 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-V-D)

FC Levante Badalona W: 15º con 8 puntos en 10 partidos (9 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D-E)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.