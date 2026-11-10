El Real Sociedad B – Sporting de Gijón se juega el sábado 14 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Real Sociedad B – Sporting de Gijón

Real Sociedad B – Sporting de Gijón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Zubieta (San Sebastian)

En la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, el Real Sociedad B recibe al Sporting de Gijón en el Estadio Zubieta de San Sebastián. El equipo local se encuentra en la 17ª posición con 12 puntos tras 13 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 22. En sus últimos cinco encuentros, el Real Sociedad B ha logrado una victoria, un empate y ha sufrido tres derrotas. Por su parte, el Sporting de Gijón ocupa el 7º lugar con 22 puntos, con un balance de 14 goles a favor y 15 en contra, y llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad B: 17º con 12 puntos en 13 partidos (15 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-V-D-D-D)

Sporting de Gijón: 7º con 22 puntos en 13 partidos (14 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D-V-V)

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