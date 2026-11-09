El Leganés – Burgos se juega el viernes 13 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Leganés – Burgos

Leganés – Burgos Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Butarque (Leganes)

El Estadio Municipal de Butarque acogerá el encuentro de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion entre el Leganés y el Burgos. El equipo local, situado en la 17ª posición con 12 puntos tras 13 partidos, ha tenido un inicio complicado, sumando 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Por su parte, el Burgos se encuentra en una destacada 3ª posición con 24 puntos, habiendo logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Ambos equipos buscarán sumar puntos en este importante duelo.

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Así llegan los equipos

Leganés: 17º con 12 puntos en 13 partidos (11 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-E-D-D)

Burgos: 3º con 24 puntos en 13 partidos (19 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-E-V-V-D)

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