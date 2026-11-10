El Valladolid – Castellón se juega el sábado 14 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Valladolid – Castellón

Valladolid – Castellón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Valladolid y Castellón, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos con trayectorias distintas en la competición. El Valladolid se encuentra en la 12ª posición con 18 puntos tras 13 partidos, habiendo anotado 22 goles y recibido 20. En sus últimos cinco encuentros, ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Castellón ocupa el 2º lugar con 27 puntos en 12 partidos, destacándose por su sólida defensa con solo 5 goles en contra y un total de 23 a favor. En sus últimos cinco partidos, ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Valladolid: 12º con 18 puntos en 13 partidos (22 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D-V)

Castellón: 2º con 27 puntos en 12 partidos (23 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-E)

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