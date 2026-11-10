El Deportivo Alavés W – Eibar W se juega el sábado 14 de noviembre a las 18:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Deportivo Alavés W – Eibar W

Deportivo Alavés W – Eibar W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 18:00 (hora peninsular)

18:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Deportivo Alavés W se enfrenta al Eibar W en la jornada 11 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadio Mendizorrotza de Vitoria-Gasteiz. Las alavesas ocupan la 14ª posición con 8 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 6 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha cosechado 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Eibar W se sitúa en la 9ª posición con 12 puntos en 10 partidos, con 10 goles a favor y 13 en contra, y también llega con una racha de 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Deportivo Alavés W: 14º con 8 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: E-D-E-D-D)

Eibar W: 9º con 12 puntos en 10 partidos (10 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-E-D-E)

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