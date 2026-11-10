El Espanyol W – Granad. Tenerife W se juega el sábado 14 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Espanyol W – Granad. Tenerife W

Espanyol W – Granad. Tenerife W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Ciutat Esportiva Dani Jarque

El Espanyol W se enfrenta al Granad. Tenerife W en la jornada 11 de la Liga F en el estadio Ciutat Esportiva Dani Jarque. El equipo local ocupa la 6ª posición con 15 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, han logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Granad. Tenerife W se sitúa en la 7ª posición con 14 puntos en 9 partidos, con un balance de 14 goles a favor y 14 en contra. En sus últimos cinco partidos, han conseguido 4 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Espanyol W: 6º con 15 puntos en 10 partidos (14 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-E-D-V)

Granad. Tenerife W: 7º con 14 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

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