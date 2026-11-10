El Oviedo – Girona se juega el sábado 14 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Oviedo – Girona

Oviedo – Girona Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo)

El Estadio Nuevo Carlos Tartiere acogerá el encuentro entre el Oviedo y el Girona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan al partido con 21 puntos, situándose en la 9ª y 8ª posición, respectivamente. El Oviedo ha anotado 19 goles y ha recibido 16, mientras que el Girona cuenta con 22 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Oviedo ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, mientras que el Girona ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Oviedo: 9º con 21 puntos en 13 partidos (19 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-E-V-V)

Girona: 8º con 21 puntos en 13 partidos (22 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-V-E)

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