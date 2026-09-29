El Almería – Burgos se juega el sábado 3 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Almería – Burgos
- Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 16:15 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
El partido entre Almería y Burgos se presenta como un duelo interesante en la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. El Almería ocupa la 3ª posición con 15 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 11 goles y recibido 4. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Burgos se sitúa en 4ª posición con 14 puntos, también en 7 partidos, con un balance de 11 goles a favor y 7 en contra. Su racha reciente incluye 3 victorias y 2 empates, lo que promete un enfrentamiento reñido entre ambos equipos.
Así llegan los equipos
- Almería: 3º con 15 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)
- Burgos: 4º con 14 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-E-E)
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