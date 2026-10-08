CEUTA. Con motivo de la histórica visita de los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, a Ceuta el próximo martes 13 de octubre, el Gobierno autonómico ha eximido a sus empleados públicos de acudir a sus puestos de trabajo durante esa jornada. Así lo ha comunicado la Dirección General de Recursos Humanos y de la Administración, dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación, mediante una instrucción dirigida al personal de la Ciudad Autónoma, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

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A pesar de la exención laboral, el Ejecutivo ceutí ha fijado una batería de servicios mínimos para garantizar las prestaciones básicas y la atención a la ciudadanía. Entre los servicios que deberán mantenerse operativos figuran la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios, Protección Civil, la Residencia Nuestra Señora de África, los centros de menores, los cementerios municipales, los mercados, la red de autobuses, el ciclo integral del agua, la recogida de residuos sólidos urbanos y los aparcamientos públicos.

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Asimismo, mantendrán la consideración de esenciales los servicios de registro, la atención al público con carácter general y el Parque Móvil. En el caso de los organismos autónomos y empresas públicas, la aplicación práctica de la medida quedará supeditada al criterio de sus respectivos directores o gerentes.

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La visita real, cuyos detalles de agenda serán precisados en breve por el Palacio de la Zarzuela, supone un acontecimiento de gran relevancia institucional que busca movilizar y contar con el respaldo en la calle de la ciudadanía ceutí.