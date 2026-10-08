El último informe trimestral del Centro de Estudios de Trioteca revela que el valor medio de la vivienda sobre la que se solicita una hipoteca cae hasta los 268.333 euros en el tercer trimestre, mientras que el importe medio solicitado aumenta ligeramente hasta los 207.667 euros.

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Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca, descarta un frenazo brusco del mercado, pero anticipa una mayor selección de las operaciones: “Habrá menos alegría en la concesión y las familias tendrán que comparar mucho mejor antes de firmar”.

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El informe señala que la caída en el valor medio de la vivienda es de 26.334 euros, equivalente a un descenso trimestral próximo al 9%. En particular, el valor de la vivienda financiada descendió desde los 294.667 euros del segundo trimestre.

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El Euríbor también ha mostrado una tendencia creciente, cerrando el trimestre en un 3,247%. Este cambio de ciclo coincide con una mayor selectividad por parte de las entidades bancarias en la concessión de hipotecas.

Gonzalo Bernardos, advisor de Trioteca, anticipa que las compraventas de vivienda disminuirán un 8% tanto en 2026 como en 2027, y que el aumento de los precios se moderará por debajo del 5% al cierre del próximo ejercicio.