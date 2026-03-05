En el marco del GP de Australia, Fernando Alonso ha lanzado una advertencia seria sobre el comportamiento de su monoplaza. El asturiano, que celebra este fin de semana 25 años de su debut en la F1, ha confirmado que las vibraciones generadas por el motor Honda no solo comprometen la fiabilidad del coche, sino que suponen un desafío físico «no habitual» para los pilotos.

Riesgo para la salud y la mecánica

Las declaraciones de Alonso llegan después de que el gurú del diseño, Adrian Newey, señalara que estas vibraciones extremas representan un riesgo real para la salud. Alonso fue explícito al describir la sensación en el habitáculo:

«Después de 25 minutos, el cuerpo se te queda un poco adormilado. Las vibraciones dañan los componentes del coche y los pilotos lo sentimos constantemente», explicó el español a su llegada al circuito de Albert Park.

Pese a la gravedad del asunto, el bicampeón tiró de épica: «Si estuviéramos luchando por victorias, aguantaríamos tres horas así. La adrenalina está por encima del dolor, pero no sabemos qué consecuencias tiene pilotar así durante meses».

Fe en Honda, pero contra el reloj

Aunque Aston Martin ha implementado soluciones desde los test de Bahréin, el problema persiste. Alonso mantiene su confianza en el fabricante japonés, aunque reconoce que su propia carrera deportiva tiene plazos más cortos que los desarrollos de ingeniería:

«Tengo fe en Honda al 100%, ya lo han hecho en el pasado y volverán a ser competitivos». El factor tiempo: «Arreglar esto requiere un tiempo que no siempre se ajusta a mi carrera. No tenemos bola de cristal».

«Arreglar esto requiere un tiempo que no siempre se ajusta a mi carrera. No tenemos bola de cristal». Prueba de fuego: El equipo decidirá los pasos a seguir tras las sesiones de entrenamiento del viernes, evaluando si las mejoras enviadas desde Japón surten efecto.

Un proyecto a largo plazo

A pesar de las dificultades actuales con el cambio de reglamentación y la nueva unidad de potencia, Alonso se mostró firme en su compromiso con el equipo de Silverstone. «Tanto si estoy al volante como en otra posición dentro del equipo, creo que ganaré un campeonato con Aston Martin antes o después», sentenció, reafirmando su visión del proyecto como una apuesta ganadora a futuro.