La ruptura deportiva más comentada del último año ha vuelto al primer plano mediático. Juan Carlos Ferrero, el hombre que guio a Carlos Alcaraz hasta la cima del tenis mundial, se ha sentado con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’ para explicar los detalles de su distanciamiento y, especialmente, el polémico «unfollow» en redes sociales que incendió las plataformas tras su separación a finales de 2025.

Distancia necesaria, no rencor

Tras una etapa gloriosa que culminó con el murciano ganando el último Open de Australia ya sin el valenciano en el box, Ferrero ha querido normalizar el hecho de haber dejado de seguir a su pupilo en Instagram. Según el técnico, se trata de una cuestión de salud mental y desconexión profesional.

«No le sigo porque necesito un poquito de tiempo para separar. No lo hice por despecho, en absoluto», confesó Ferrero. Sin embargo, admitió con humor que la estrategia no ha funcionado del todo: «Si veo Instagram me sale por todas partes. Sigo cuentas de tenis y torneos, así que me aparece igual».

¿Una segunda parte en el futuro?

Pese a la ruptura, el cariño entre ambos parece intacto. Ferrero no cerró la puerta a un posible reencuentro profesional más adelante, rompiendo una de las máximas del cine:

El corazón manda: «Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero hay películas en las que sí. En el fondo de mi corazón, no podría decirle que no a Alcaraz».

Perfil psicológico: Ferrero se definió como alguien «meticuloso y cuadriculado», reconociendo que de jugador le costaba gestionar las derrotas, algo que intentó cambiar en su faceta de entrenador para proteger a Carlos.

El «Jugador Perfecto» según Ferrero

Durante la charla con Pedrerol, el ex número uno del mundo se prestó a un juego para diseñar al tenista ideal, destacando varias cualidades del propio Alcaraz por encima de leyendas