El culebrón sobre el futuro del centro del campo del Real Madrid ha recibido un portazo inesperado desde la capital francesa. Vitinha (26 años), el cerebro del PSG de Luis Enrique, ha sido contundente al hablar sobre los rumores que lo vinculan con el club blanco. En una entrevista concedida al programa ‘Soltinhos pelo mundo’ de Canal 11, el portugués ha descartado cualquier posibilidad de mudanza al Santiago Bernabéu.

Fidelidad absoluta al proyecto de Luis Enrique

A pesar de que el Real Madrid lleva meses siguiendo de cerca sus pasos para cubrir el perfil de «organizador» que demanda el equipo, el ex del Oporto ha sido tajante:

«¡Sería una tontería irme! No creo que sea lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble», subrayó el centrocampista.

Vitinha, que tiene contrato en vigor hasta junio de 2029, ha dejado claro que el aspecto económico tampoco será un factor para sacarlo del Parque de los Príncipes, descartando incluso las multimillonarias ofertas de Arabia Saudí: «Duplicar o triplicar mi salario no me haría más feliz».

La cláusula de 90 millones y su «evolución natural»

Aunque en la Ligue 1 no existen las cláusulas de rescisión habituales, el mercado especulaba con una «cláusula-acuerdo» de 90 millones de euros para el verano de 2026. Sin embargo, el jugador parece ajeno a los números y prefiere centrarse en su rendimiento, que esta temporada ya suma 6 goles y 10 asistencias.

Curiosamente, el luso explicó su éxito mediante la «teoría de la jirafa»: al no ser alto (1,72 m) ni especialmente fuerte, ha tenido que evolucionar para «ver antes de recibir el balón» y anticiparse al contacto físico, adaptándose a la élite de la misma forma que las jirafas alargaron su cuello para sobrevivir.

Su «Top 4» mundial y el elogio a Pedri

Preguntado por quiénes son los mejores en su puesto, Vitinha evitó la arrogancia pero se incluyó en la élite junto a nombres propios de LaLiga:

El «mago» canario: No dudó en rendirse a la calidad de Pedri : «Es mágico, espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor».

No dudó en rendirse a la calidad de : «Es mágico, espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor». Su ranking personal: Completó su particular «Top 4» con sus compatriotas Joao Neves (PSG) y Bruno Fernandes (Manchester United).

Dembélé, un Balón de Oro «legítimo»

Finalmente, el luso se refirió al reciente Balón de Oro ganado por su compañero Ousmane Dembélé, asegurando que fue el «legítimo ganador» por ser el líder y pilar decisivo del equipo en los momentos clave, restando importancia al hecho de no haber subido él mismo al podio a pesar de ser uno de los grandes favoritos.