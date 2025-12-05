Las declaraciones de Marcin Budkowski, ex CEO de Alpine y actual comentarista, no han pasado inadvertidas en el paddock de la Fórmula 1. El ingeniero polaco aseguró que Honda, proveedor exclusivo de Aston Martin a partir de 2026, acumula retrasos preocupantes que podrían impedir que el equipo británico participe en los test de pretemporada en Barcelona.

Según Budkowski, la ausencia de Aston Martin no estaría relacionada con un mayor desarrollo aerodinámico en el túnel de viento, como se comenta oficialmente en el equipo, sino con que el nuevo motor japonés aún no estaría listo para entrar en funcionamiento. En contraste, señaló que Mercedes sería el único fabricante que avanza sin grandes contratiempos de cara a la nueva normativa de motores.

Las palabras del exdirectivo han generado escepticismo en el entorno de Aston Martin, donde no se da crédito a esa versión. Tampoco Fernando Alonso, quien respondió con ironía al ser consultado por el tema en el Gran Premio de Abu Dhabi.

“Sí, lo leí. ¿Qué podemos decir?”, comentó el piloto español en un primer momento. Sin embargo, no tardó en desmontar los rumores al detallar su agenda inmediata: “Voy a hacer la instalación del asiento el lunes, así que vuelo este domingo por la noche hacia Silverstone. Tenemos el simulador y los billetes de avión para Barcelona”. Con ello, confirmó que el equipo sí estará presente en el test inicial de 2026.

Más allá de la polémica, Alonso se mostró convencido del futuro competitivo de la escudería. Destacó la finalización de la nueva fábrica, el estreno del túnel de viento y la incorporación de figuras clave como Adrian Newey, Andy Cowell y Enrico Cardile.

“Tenemos gente con muchísimo talento. Lo único que necesitamos ahora es ponerlo todo en marcha y ver si unos meses serán suficientes o si hará falta una temporada completa para que todo funcione a la perfección”, explicó el asturiano.

Con tono optimista, Alonso fue incluso más allá: “Aston Martin triunfará. Para mí está garantizado. La gran pregunta es cuándo, y eso es lo que tratamos de conseguir lo antes posible”.

Los primeros test en el Circuit de Barcelona-Catalunya, previstos entre el 20 y el 26 de enero de 2026, serán clave para evaluar el rendimiento de los nuevos motores y la futura configuración eléctrica, que la FIA tomará como referencia para ajustar la normativa.