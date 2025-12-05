El sorteo de grupos del Mundial 2026 representa el primer gran paso hacia una Copa del Mundo histórica, que por primera vez se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá y contará con la participación de 48 selecciones, la mayor cifra registrada en la historia del torneo.

Este nuevo formato ampliado no solo aumenta el número de equipos, sino también el de partidos y sedes, convirtiendo a la edición de 2026 en la más extensa y ambiciosa hasta la fecha.

Un formato renovado

La competición estará organizada en 12 grupos de cuatro equipos. De cada grupo avanzarán a la siguiente fase los dos primeros clasificados y los ocho mejores terceros, completando un total de 32 selecciones que disputarán las rondas eliminatorias.

En total, el torneo contará con 104 partidos, lo que supone un incremento considerable respecto a las ediciones anteriores, que tenían 64 encuentros.

Los bombos y las normas del sorteo

Las selecciones participantes se distribuirán en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, organizados principalmente según el ranking mundial vigente en el momento del sorteo.

Las tres selecciones anfitrionas —Estados Unidos, México y Canadá— serán cabezas de serie y tendrán posiciones ya asignadas dentro de los grupos, garantizando su presencia en partidos inaugurales dentro de sus respectivos territorios.

Además, existen restricciones para evitar que selecciones de la misma confederación se enfrenten en la fase de grupos, con algunas excepciones en el caso de Europa debido a la cantidad de equipos clasificados desde ese continente.

Para proteger a las selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial, los equipos que ocupan los primeros puestos serán ubicados en diferentes zonas del cuadro, lo que reduce la posibilidad de enfrentamientos entre favoritos en las primeras rondas del torneo.

Un Mundial sin precedentes

La triple sede convierte al Mundial 2026 en un acontecimiento único. Estados Unidos aportará la mayoría de las ciudades anfitrionas, mientras que México hará historia al convertirse en el primer país en organizar partidos de la Copa del Mundo en tres ediciones diferentes, y Canadá continuará impulsando el crecimiento del fútbol en su territorio.

Con más equipos, más partidos y más países implicados, el Mundial 2026 se perfila como un torneo sin precedentes que promete marcar una nueva era en la historia del fútbol.