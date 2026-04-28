El Mutua Madrid Open 2026 vive este martes uno de los partidos más esperados de la jornada con el duelo entre Jannik Sinner y Cameron Norrie. El número uno del mundo se mide al británico en los octavos de final del torneo madrileño, en un encuentro que se disputará en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica a partir de las 11:00 horas.

A qué hora juega Sinner contra Norrie en el Mutua Madrid Open

El partido Sinner – Norrie está programado para este martes 28 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en la pista central del Mutua Madrid Open. El encuentro abre la jornada en el Estadio Manolo Santana, donde también están previstos otros duelos destacados del cuadro masculino y femenino.

Dónde ver el Sinner – Norrie por televisión y online

El partido entre Jannik Sinner y Cameron Norrie podrá seguirse en España a través de Teledeporte, RTVE Play, Movistar Plus+ y Tennis TV, según la programación difundida para la jornada del torneo.

Además, varios medios deportivos ofrecerán seguimiento en directo, estadísticas y crónica del encuentro una vez finalizado el partido.

Sinner busca ampliar su dominio en Madrid

Jannik Sinner llega al cruce ante Norrie como gran favorito y con la ambición de seguir avanzando en un torneo que todavía no ha conquistado. El italiano viene de superar con autoridad al danés Elmer Moller en tercera ronda por 6-2 y 6-3, un resultado que refuerza su condición de principal candidato al título en la Caja Mágica.

El número uno del mundo afronta también un reto histórico: convertirse en el primer jugador capaz de ganar cinco Masters 1000 consecutivos, después de encadenar una racha sobresaliente en este tipo de torneos.

Cameron Norrie, un rival incómodo sobre tierra batida

Cameron Norrie llega a los octavos del Mutua Madrid Open tras vencer al argentino Thiago Agustín Tirante por 7-5 y 7-6(5). El británico, cabeza de serie número 19, ya ha demostrado en Madrid que puede competir con solidez desde el fondo de la pista y manejar bien los intercambios largos sobre tierra.

El propio análisis previo del circuito ATP apunta a que los drop shots pueden ser una de las armas de Norrie para incomodar a Sinner, introducir dudas en los desplazamientos del italiano y romper su ritmo habitual desde la línea de fondo.

Primer enfrentamiento entre Sinner y Norrie

El duelo de Madrid tendrá un interés añadido: será el primer enfrentamiento oficial entre Sinner y Norrie. Sin antecedentes directos, el partido se presenta como una prueba táctica para ambos, especialmente para el británico, que deberá encontrar la manera de frenar la velocidad de bola, la precisión y la agresividad del italiano.

Claves del partido Sinner – Norrie

Sinner parte con ventaja por estado de forma, jerarquía y capacidad para imponer ritmo desde el primer golpe. Su saque, su derecha y su facilidad para tomar la iniciativa serán factores determinantes si consigue evitar intercambios demasiado largos.

Norrie, por su parte, necesita variar alturas, jugar con inteligencia y aprovechar su condición de zurdo para sacar a Sinner de la zona cómoda. La tierra batida madrileña, más rápida por la altitud, puede favorecer al italiano, aunque también ofrece margen a un jugador táctico como el británico para buscar cambios de dirección y dejadas.

Un partido clave en el camino al título

El Sinner – Norrie del Mutua Madrid Open 2026 se presenta como una cita importante dentro del cuadro masculino. Para Sinner, ganar significaría dar otro paso hacia su primer título en Madrid. Para Norrie, eliminar al número uno sería uno de los grandes golpes del torneo y una declaración de intenciones en la gira europea de tierra batida.