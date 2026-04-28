El PSG – Bayern Múnich de la Champions League se presenta como uno de los grandes partidos de la temporada. El conjunto parisino recibe este martes 28 de abril de 2026 al Bayern en el Parque de los Príncipes, en la ida de las semifinales de la máxima competición europea. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y medirá al vigente campeón de Europa contra un Bayern que llega reforzado tras conquistar la Bundesliga y eliminar al Real Madrid en cuartos de final.

A qué hora es el PSG – Bayern Múnich de Champions

El partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich se disputa este martes 28 de abril, a partir de las 21:00 horas, en el Parque de los Príncipes de París. Se trata del encuentro de ida de las semifinales de la Champions League, mientras que la vuelta está prevista para el 6 de mayo en el Allianz Arena.

La eliminatoria decidirá qué equipo alcanza la final, donde espera el vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal, la otra semifinal del torneo.

Dónde ver el PSG – Bayern por televisión y online

El PSG – Bayern Múnich podrá verse en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, Orange Fútbol 1 y los canales habilitados por las plataformas con derechos de la Champions League. El partido también podrá seguirse online mediante las aplicaciones y servicios de streaming de dichas plataformas.

PSG, el campeón que quiere repetir final

El PSG llega a esta semifinal con la autoridad del vigente campeón de la Champions y con la confianza de un equipo que ha elevado su nivel en el tramo decisivo de la temporada. El conjunto dirigido por Luis Enrique superó al Liverpool en cuartos de final y afronta el duelo ante el Bayern como una prueba de máxima exigencia para confirmar su candidatura al título.

En la previa, Luis Enrique transmitió plena confianza en su plantilla y defendió el nivel competitivo de su equipo, aunque insistió en que este tipo de eliminatorias se deciden por detalles. El técnico español también subrayó la necesidad de atacar y defender bien ante un rival con enorme capacidad ofensiva.

Bayern Múnich, un rival en plena forma

El Bayern Múnich aterriza en París en un gran momento. El equipo alemán llega como reciente campeón de la Bundesliga y con una dinámica positiva tras haber eliminado al Real Madrid en la ronda anterior. Además, el conjunto bávaro ha encadenado una racha de resultados que refuerza su confianza antes de visitar el Parque de los Príncipes.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, reconoció en la previa el estatus del PSG como campeón de Europa, pero dejó claro que su equipo quiere disputar ese reconocimiento sobre el césped. El entrenador belga no podrá sentarse en el banquillo por sanción, aunque el Bayern mantiene intacta su ambición de competir la eliminatoria hasta el final.

Las claves del PSG – Bayern Múnich

El partido apunta a un duelo de ritmo alto, presión intensa y mucha calidad en ataque. El PSG cuenta con futbolistas desequilibrantes como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, mientras que el Bayern amenaza con un frente ofensivo liderado por Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

La batalla en el centro del campo será uno de los puntos decisivos. El PSG necesitará controlar la posesión sin exponerse a las transiciones del Bayern, mientras que el equipo alemán tratará de castigar cada pérdida parisina con ataques verticales. La eficacia en las áreas, la gestión emocional y el rendimiento defensivo marcarán buena parte del resultado.

Bajas y jugadores pendientes

En el PSG, Fabián Ruiz y Nuno Mendes vuelven a estar disponibles, mientras que Vitinha figura como duda por lesión. En el Bayern, las ausencias más relevantes son Gnabry, Karl, Bischof y Ulreich, según la información previa del encuentro.

Estas circunstancias pueden condicionar los planes de ambos entrenadores, especialmente en una eliminatoria en la que el margen de error será mínimo.

Una semifinal con aroma de final anticipada

El PSG – Bayern Múnich reúne todos los ingredientes de una final anticipada: dos plantillas de primer nivel, entrenadores con propuestas ofensivas y el aliciente de una plaza en la final de la Champions League. El PSG busca defender su corona europea, mientras que el Bayern quiere recuperar el trono continental y demostrar que vuelve a estar preparado para dominar en Europa.

La ida en París será el primer capítulo de una eliminatoria que promete máxima tensión hasta el partido de vuelta en Múnich.