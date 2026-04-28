El Mutua Madrid Open vive este martes una de sus citas más esperadas con el partido entre Vít Kopriva y Rafa Jódar, correspondiente a los octavos de final del cuadro masculino. El joven tenista español afronta una nueva prueba en la Caja Mágica después de convertirse en una de las grandes sensaciones del torneo.

El encuentro Kopriva – Jódar está programado para este martes 28 de abril, no antes de las 16:00 horas, en el Estadio Manolo Santana, dentro de una jornada que también incluye duelos como Sinner – Norrie y Sabalenka – Baptiste.

A qué hora juega Jódar contra Kopriva en el Mutua Madrid Open

El partido entre Vít Kopriva y Rafa Jódar se disputará este martes en el turno de tarde del Mutua Madrid Open. La organización sitúa el encuentro en el Estadio Manolo Santana no antes de las 16:00 horas, por lo que el inicio dependerá de la duración de los partidos previos programados en la pista central.

La cita corresponde a la cuarta ronda, equivalente a los octavos de final, una fase en la que Jódar busca prolongar su excelente momento sobre tierra batida y dar otro paso en el torneo madrileño.

Dónde ver el Kopriva – Jódar por televisión y online

El Kopriva – Jódar del Mutua Madrid Open podrá seguirse en España a través de los canales con derechos del torneo. La cobertura televisiva está prevista en RTVE, Movistar Plus+ y Tennis TV, mientras que el partido también podrá verse online en las plataformas oficiales correspondientes.

Además, distintos medios deportivos ofrecerán seguimiento en directo, minuto a minuto, estadísticas y crónica tras la finalización del encuentro.

Rafa Jódar, la gran revelación española en Madrid

Rafa Jódar llega al duelo ante Kopriva después de firmar una de las victorias más importantes de su joven carrera. El jugador de Leganés derrotó a João Fonseca por 7-6(4), 4-6 y 6-1, en un partido exigente que terminó de madrugada y que le permitió clasificarse por primera vez para los octavos de final de un Masters 1000.

El triunfo ante Fonseca confirmó el crecimiento competitivo de Jódar, que ya venía de superar a Alex de Miñaur en una ronda anterior. Su tenis agresivo, su madurez en los momentos de presión y su capacidad para acelerar desde el fondo de la pista lo han situado como uno de los nombres propios del torneo.

Vít Kopriva, un rival peligroso y en confianza

El checo Vít Kopriva llega también en una dinámica muy positiva. En su camino por Madrid venció a Zhizhen Zhang por 6-2 y 6-0, dio la sorpresa ante Andrey Rublev por 6-3 y 6-4 y avanzó frente a Arthur Rinderknech después de la retirada del francés con el marcador en 6-4, 3-6.

Kopriva es un jugador sólido, acostumbrado a construir los puntos con paciencia y a aprovechar los errores del rival. Su victoria ante Rublev demuestra que no llega a este cruce como un simple invitado, sino como un tenista capaz de competir ante rivales de mayor ranking y experiencia.

Las claves del partido Kopriva – Jódar

El duelo se presenta como un choque de estilos y estados de ánimo. Jódar intentará imponer ritmo desde el primer golpe, apoyado por el ambiente favorable de la Caja Mágica y por la confianza acumulada durante la gira de tierra batida. Su capacidad para dominar con la derecha y tomar la iniciativa será decisiva.

Kopriva, por su parte, tratará de enfriar el partido, alargar los intercambios y evitar que el español juegue cómodo. El checo necesitará restar con profundidad y variar alturas para impedir que Jódar encuentre ritmo desde el fondo de la pista.

La gestión emocional también será importante. Jódar afronta un escenario de gran exposición mediática, mientras que Kopriva llega con menos presión y con la confianza de haber eliminado a rivales importantes.

Qué se juega Rafa Jódar ante Kopriva

Para Rafa Jódar, el partido ante Kopriva representa la posibilidad de alcanzar los cuartos de final del Mutua Madrid Open, un resultado que consolidaría aún más su irrupción en el circuito. El español ya ha demostrado que puede competir en grandes escenarios, pero ahora tendrá que confirmar su nivel ante un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su torneo.

El Kopriva – Jódar será, por tanto, mucho más que un partido de octavos. Para el checo, es una oportunidad de seguir sorprendiendo en Madrid. Para el español, puede ser otro paso en una semana que ya forma parte de su despegue definitivo en el tenis profesional.