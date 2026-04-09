El Real de Los Remedios se iluminará la medianoche del lunes 20 al martes 21 de abril, marcando el inicio oficial de una edición que homenajea a la Exposición del 29 y a los Reales Alcázares

Sevilla ultima los preparativos para su semana grande. La Feria de Abril de 2026, que se celebrará oficialmente del 21 al 26 de abril, calienta motores en el recinto de Los Remedios tras meses de intensos trabajos en el montaje de su estructura efímera más emblemática. El alumbrado, momento en el que el Real cobra vida y abandona la sobriedad del montaje para transformarse en una ciudad de luz y color, se consolida un año más como el rito inaugural que marca el pulso de la capital hispalense.

Aunque el calendario sitúa el grueso de la fiesta en la última decena del mes, la intensidad comenzará a sentirse mucho antes. La noche del lunes 20 de abril será la fecha clave en la que los sevillanos se reúnan en las casetas para la tradicional Cena del Pescaíto, la antesala gastronómica que culmina con la mano en el interruptor que enciende la Portada.

Horario y fecha del encendido

El momento exacto del alumbrado de la Feria de Abril tendrá lugar en el cambio de día: a las 00:00 horas de la medianoche del lunes al martes. Por tanto, aunque popularmente se asocie a la jornada del lunes, el inicio oficial de la fiesta pertenece ya al martes 21 de abril.

Justo cuando finalice la Cena del Pescaíto, miles de bombillas se encenderán de forma sincronizada desde la Portada hacia todas las calles del Real, un instante que los ciudadanos viven con especial emoción. Para aquellos que no tengan acceso a una caseta, la zona de los Remedios y los restaurantes cercanos al recinto ofrecen menús especiales para disfrutar de la previa antes de desplazarse hacia la Portada para ser testigos del encendido.

Una portada con historia: del Pabellón de Portugal al Alcázar

El diseño de la Portada de 2026, anunciado meses atrás por el Ayuntamiento de Sevilla, supone un viaje estético por el patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. La estructura se inspira en dos referentes monumentales: el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el Cenador de Carlos V, ubicado en los Reales Alcázares.

Para dotar de vida a esta compleja arquitectura efímera, se han instalado más de 28.000 bombillas LED, que garantizan una iluminación eficiente y un impacto visual lleno de matices. El diseño busca que la estructura cobre un sentido completo al ser iluminada, resaltando los detalles que homenajean estos dos hitos de la historia sevillana.

Dónde ver el alumbrado y agenda de la semana

Para disfrutar del espectáculo visual, la ubicación predilecta es la propia Portada, situada entre la calle Antonio Bienvenida y la Avenida Alfredo Kraus. No obstante, dada la gran afluencia de público, existen alternativas recomendables:

Puntos elevados del Aljarafe: Ofrecen una visión panorámica inigualable de todo el Real iluminado.

Ofrecen una visión panorámica inigualable de todo el Real iluminado. Calles colindantes: Las vías adyacentes al recinto ferial en el barrio de Los Remedios permiten vivir el momento con menor aglomeración.

Una vez encendido el Real, la Feria seguirá un curso ininterrumpido hasta el domingo 26 de abril. Los días clave de esta edición incluyen el martes 21, primer día oficial con el paseo de caballos, y el miércoles 22, que al ser festivo en Sevilla se prevé como la jornada de mayor afluencia. La fiesta concluirá el domingo a medianoche con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, poniendo el broche de oro a una semana de tradición, música y convivencia.