Las artes marciales mixtas aterrizan en la capital del Turia con un lleno histórico de 12.000 espectadores para ver el duelo estelar entre Enoc Solves y Daniel Ladero

Valencia se convierte este sábado, 11 de abril, en el epicentro nacional de las artes marciales mixtas (MMA). El Roig Arena acogerá el evento WOW 29, la competición organizada por la promotora del campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria. La expectación es máxima para este debut en tierras valencianas, donde ya se han vendido más de 12.000 entradas, lo que garantiza un ambiente eléctrico en el que se considera actualmente el pabellón más moderno de Europa.

«Va a marcar un antes y un después en las MMA españolas. Será la mayor fiesta de este deporte en nuestro país», subrayó Álvaro Colmenero durante la rueda de prensa oficial. La organización espera agotar las últimas localidades disponibles y rozar la cifra de 13.000 asistentes, consolidando a WOW como la liga de referencia en España.

Cartel y combates principales

El gran atractivo de la noche será el combate estelar por el campeonato del peso semipesado. El valenciano Enoc Solves, leyenda local y actual defensor del título, se enfrentará al malagueño Daniel Ladero. Solves ha expresado su entusiasmo por pelear «en su barrio», mientras que Ladero llega con la firme intención de arrebatarle el cinturón en territorio hostil.

Además del duelo por el título, el cartel principal ofrece enfrentamientos de alto nivel en diversas categorías:

Peso Semipesado (Título): Enoc Solves vs. Daniel Ladero.

Enoc Solves vs. Daniel Ladero. Peso Ligero: Damian Rzepecki vs. Corneliu Rotaru.

Damian Rzepecki vs. Corneliu Rotaru. Peso Wélter: Antonio Fofirca vs. Jonathan Venancino.

Antonio Fofirca vs. Jonathan Venancino. Peso Medio: David Hervías vs. Yunus Batan.

Horarios y entradas

El evento dará comienzo a las 18:00 horas de este sábado 11 de abril. A pesar del ritmo frenético de venta, todavía es posible adquirir algunas de las últimas entradas a través de la web oficial de WOW. Aunque las zonas VIP están completamente agotadas, aún quedan tickets disponibles en otras gradas con precios que parten desde los 19 euros.

La apertura de puertas del Roig Arena permitirá a los aficionados disfrutar de una puesta en escena espectacular, con una producción a la altura de las grandes ligas internacionales, en una noche que promete ser el mayor hito de las MMA en la historia de la Comunidad Valenciana.