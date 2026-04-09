La Seguridad Social presenta un modelo de proyección que sitúa el coste de las prestaciones cuatro décimas por debajo de las estimaciones de la AIReF

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado este miércoles INTegraSS, una nueva y sofisticada herramienta de proyección diseñada para calcular la evolución del gasto en pensiones públicas en las próximas décadas. Según los datos arrojados por este modelo, el gasto promedio se situará en el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) en el periodo comprendido entre la actualidad y el año 2050. Esta cifra resulta significativamente más optimista que el 14,4% previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y se aleja del 15,4% que llegó a estimar la Comisión Europea en 2024.

La directora general de Ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano, y la subdirectora general de Planificación, Ana Guzmán, han sido las encargadas de desgranar las variables de un modelo que asume una progresiva desaceleración económica. INTegraSS contempla un crecimiento del PIB real del 2,8% hasta 2030, que se moderará al 1,4% en las dos décadas posteriores.

El mercado laboral y el factor demográfico

Uno de los pilares que sustentan la previsión del Gobierno es el comportamiento del mercado de trabajo. El modelo proyecta que la tasa de ocupación escalará desde el 58,1% actual hasta el 63% en 2050, impulsada por la plena incorporación de la mujer y el progresivo alargamiento de la vida laboral. En este sentido, la brecha de participación entre hombres y mujeres se reduciría drásticamente, pasando del 9,7% al 4,5% a mediados de siglo.

Para el cálculo de las jubilaciones, la herramienta emplea tasas de jubilación promedio observadas en generaciones que ya han alcanzado los 67 años, ajustadas al alza por la mejora de la actividad y las altas de funcionarios. En el caso femenino, se han ponderado factores específicos como el crecimiento derivado de su integración laboral y una brecha de jubilación técnica de 5,1 puntos.

Solvencia técnica frente a la disparidad de criterios

La presentación ha contado con la participación de Ignacio Fernández-Huertas, director de Análisis Presupuestario de la AIReF, quien ha reconocido la «gran calidad y solvencia técnica» de la herramienta, destacando su alto grado de granularidad y la claridad de su metodología. No obstante, Fernández-Huertas ha matizado que los resultados finales dependen en gran medida de los supuestos iniciales empleados.

Precisamente, las premisas demográficas de la Seguridad Social divergen de las publicadas por otros organismos. Mientras que el modelo INTegraSS prevé que la población española alcance los 53,5 millones en 2070, el Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva esa proyección hasta los 54,6 millones. Asimismo, la herramienta del Ejecutivo sitúa la esperanza de vida en los 88,3 años para 2025 y pronostica un saldo migratorio anual cercano a las 300.000 personas para finales del periodo proyectado.