Campofrío ha lanzado su tradicional y esperado spot navideño para 2025, titulado «Polarizados», que se alza como una crítica directa a la creciente división en la sociedad y la política española. Bajo la dirección del cineasta Félix Sabroso, el anuncio está conducido por Ana Rivero, histórica taquígrafa del Congreso de los Diputados, y cuenta con un reparto estelar que incluye a periodistas como Ana Rosa Quintana y actores como Carmen Machi y Pepón Nieto.

El anuncio de Navidad de Campofrío, uno de los más esperados del año, ha sido publicado este jueves 11 de diciembre con una fuerte carga emocional y social, siguiendo la línea de los éxitos virales de la marca.

El mensaje central: Contra la división social

La temática central de la campaña es la polarización, un «estado de ánimo que se ha instalado también en lo cotidiano limitando nuestra forma de disfrutar de la vida», según explican Mónica Moro y Raquel Martínez, directoras de la agencia This is Libre.

La voz central del spot es Ana Rivero, una taquígrafa que ha sido testigo en primera línea de la tensión en el Congreso de los Diputados durante más de medio siglo. Las creadoras de la agencia señalan que, aunque Rivero fue testigo de momentos muy difíciles en el Parlamento, también vio cómo la gente conseguía encontrarse y ponerse de acuerdo, algo que se está perdiendo en la actualidad al percibir todo «en blanco o negro».

El mensaje culmina con la declaración de Ana Rivero: «Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: Nos necesitamos como el comer», un cierre que conecta con el habitual mensaje hedonista de la marca.

Ya puedes ver Polarizados, el anuncio que celebra nuestra forma de disfrutar la vida.



✨ Dale al play y despolarízate un poco. #CampofríoNavidad pic.twitter.com/aUdpRJNb9X — Campofrío España (@Campofrio_es) December 11, 2025

Un reparto lleno de rostros conocidos

Dirigido por el cineasta Félix Sabroso y su colaborador Jau Fornés, el anuncio reúne a numerosas personalidades que reflejan la diversidad mediática y social del país:

Actores: Carmen Machi, Pepón Nieto y Salva Reina.

Carmen Machi, Pepón Nieto y Salva Reina. Periodistas: Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà y Cristina Pardo.

Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà y Cristina Pardo. Humoristas y Creadores: Henar Álvarez y la creadora digital Aitana Soriano.

La elección de Rivero, que previamente había aparecido como invitada en el programa La revuelta, como hilo conductor, dota a la campaña de un relato emocional que busca resonar fuertemente entre el público.