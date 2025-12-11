El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se reunió este jueves con el Ministerio de Sanidad en un nuevo intento por acercar posturas ante el conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco. El encuentro se produce en plena huelga de cuatro días consecutivos convocada por ambas organizaciones para exigir cambios sustanciales en el borrador presentado por el departamento que dirige Mónica García.

Tanto el ministerio como los representantes sindicales se comprometieron a continuar negociando “de manera más específica” sobre los seis puntos clave que han tensionado la relación en las últimas semanas: la creación de un estatuto y de un Ámbito de Negociación propios, una clasificación profesional ajustada a las funciones médicas, la regulación de la jornada laboral, el reconocimiento de la Medicina como profesión de riesgo, los criterios de movilidad forzosa y el modelo de exclusividad. La próxima reunión entre las partes ha sido fijada para el 17 de diciembre.

A pesar de este avance, no se han cerrado compromisos adicionales. CESM y SMA recalcan que el conflicto permanece abierto, puesto que el Ministerio de Sanidad no ha retirado su propuesta actual. Ambas organizaciones reiteran que sus reivindicaciones siguen intactas, aunque valoran de forma positiva que se haya retomado una negociación que, tras el último encuentro, parecía completamente encallada. También agradecen la disposición al diálogo mostrada por ambas delegaciones.

En esta tercera jornada de paro nacional, el Comité de Huelga atribuye el cambio de actitud del ministerio al “elevado seguimiento” de las movilizaciones. Consideran que la presión ejercida por la profesión ha sido determinante para que Sanidad retirase el ultimátum planteado en la anterior reunión, lo que interpretan como una demostración de la fuerza del colectivo médico frente a un borrador del Estatuto Marco que genera un profundo rechazo.