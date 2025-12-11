España volvió a situarse en octubre como el país con la mayor tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un 10,5% de desempleo, un dato estable respecto a septiembre pero que mantiene al país en el liderazgo indeseado del ránking laboral. Esta vez, sin embargo, no está sola: Finlandia se aproxima peligrosamente con una tasa del 10,3%, su nivel más alto desde 1999 tras un repunte de siete décimas, impulsado principalmente por el aumento del paro entre mujeres y jóvenes. Suecia completa el podio con un 9,3%.

La OCDE no pudo calcular la media total del desempleo en la organización debido a la falta de datos de Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, este último aún afectado por las consecuencias estadísticas del cierre temporal de su Gobierno.

En 21 de los 32 países con cifras disponibles el paro se mantuvo estable en octubre, mientras que subió en siete y bajó en cuatro. Las mayores alzas se registraron en Finlandia y Suecia, además de Eslovenia, que aumentó cuatro décimas hasta el 4,7%. En el extremo opuesto, Japón, Corea del Sur y México marcaron las tasas más bajas, todas en el 2,6%, seguidos de Israel (3%).

En el ámbito europeo, la Unión Europea y la zona euro mantuvieron sus tasas en el 6% y el 6,4%, respectivamente, aún dos décimas por encima de sus mínimos recientes de finales de 2024. Entre los 17 países de la zona euro que forman parte de la OCDE, el desempleo permaneció estable en 13 de ellos. Fuera del continente, la mayor subida correspondió a Colombia, que avanzó cuatro décimas hasta el 9%, especialmente entre mujeres mayores de 25 años.

La brecha generacional sigue siendo un rasgo común entre los miembros de la organización: en todos los países de la OCDE, el paro juvenil fue superior al de los mayores de 25 años. España no solo lidera el desempleo general, sino también el juvenil, con un 25,3%, seguida de cerca por Finlandia (24,8%) y Suecia (24,6%). Japón, en cambio, registró la menor diferencia con un 3,5% de paro entre los jóvenes.

Un aviso de la OCDE a España

El panorama laboral se produce en paralelo a la advertencia de la OCDE sobre un “punto de inflexión” para España, que afronta tensiones crecientes en el sistema de pensiones y una crisis de vivienda marcada por un déficit estructural que sigue sin resolverse.

La situación coincide con los últimos datos del mercado laboral español: en noviembre se perdieron 14.358 empleos, aunque el paro “oficial” descendió en 18.805 personas, un comportamiento que algunos analistas atribuyen al efecto estadístico de los contratos fijos discontinuos.

Tensión política por el aborto

Mientras tanto, la actualidad política volvió a encenderse tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que acusó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de “violar” el derecho de las mujeres a abortar por no haber habilitado un registro público de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid.