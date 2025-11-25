La Junta de Andalucía ha rechazado de manera contundente que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de «ordinalidad», que otorga más recursos a las comunidades más ricas, en detrimento de la solidaridad entre territorios que recoge la Constitución.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, señaló este martes en Sevilla que incorporar la ordinalidad en la financiación supondría una «traición sin precedentes» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacia Andalucía. Según Sanz, esta medida sería fruto de los acuerdos del Gobierno central con el independentismo catalán.

«Es absolutamente incompatible defender al presidente del Gobierno y, al mismo tiempo, los intereses de Andalucía», afirmó Sanz, quien subrayó que la ordinalidad representa una «limitación a la solidaridad»: «O se es solidario o no se es, y si se aplica la ordinalidad, se tumba la solidaridad».

El consejero añadió que la propuesta de Montero constituye «una claudicación al independentismo catalán que históricamente ha exigido la ordinalidad» y denunció que el PSOE se posiciona «a favor de los más ricos frente a Andalucía». Sanz recordó, además, que la expresidenta andaluza Susana Díaz ya advertía en 2018 que si las comunidades ricas siempre reciben más que las menos favorecidas, nunca habrá igualdad entre todos los ciudadanos.