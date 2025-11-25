

La sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid vivió este martes un momento de tensión protagonizado por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. La edil decidió abandonar momentáneamente la sala tras ser acusada por el regidor de estar rodeada de “corrupción esférica”.

El conflicto surgió cuando Maroto pidió a Almeida que evitara “sacar el comodín de Bildu” y dejara de difundir lo que calificó como una mentira sobre un caserío. La respuesta del alcalde no se hizo esperar: señaló que Maroto estaba implicada en diversas irregularidades y llegó a afirmar que no había “nadie como ella en términos de suciedad”.

“Harta” de las constantes acusaciones, la concejala socialista abandonó el Pleno hasta que Almeida concluyó su intervención. Durante su discurso, el alcalde mezcló críticas a la limpieza de las calles con alusiones a la política nacional y acusaciones personales hacia Maroto, mencionando supuestos viajes y contactos relacionados con tramas de corrupción.

Tras el incidente, Maroto regresó a la sesión una vez que Almeida terminó de hablar, mientras la tensión en el Pleno quedaba patente ante los medios y el resto de concejales.

Este episodio añade un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre el equipo de Gobierno y la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.