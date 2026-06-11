El papa León XIV bendice la nueva estructura del templo diseñado por Antoni Gaudí en una ceremonia de alta carga emocional que contó con la presencia de los Reyes y un despliegue de drones y música sinfónica.

Barcelona ha vuelto a protagonizar un hito de resonancia internacional al fusionar tradición y modernidad en horario de máxima audiencia televisiva. La Ciudad Condal ha diseñado una estampa para la posteridad que rememora grandes acontecimientos de su historia, como el encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos, mediante una ceremonia caracterizada por la sensibilidad, el suspense y la implicación directa del público. El motivo de este despliegue ha sido la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, una infraestructura que ha quedado oficialmente inaugurada tras ser bendecida por el papa León XIV. El evento ha destacado por una armonía estética sustentada en un guion detallado y múltiples ensayos previos orientados a asegurar el correcto funcionamiento de todos los componentes emocionales.

Los prolegómenos de la jornada resultaron esenciales para contextualizar el relato arquitectónico antes del inicio de la eucaristía. El pontífice León XIV y los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, fueron recibidos a su llegada por Valentina, una joven de 13 años diagnosticada con la neuropatía del síndrome de Leber que únicamente distingue luces y sombras. Situada junto a una reproducción a escala de la Torre de Jesús, la menor desveló a las autoridades las particularidades de su diseño constructivo mientras palpaba la maqueta. Su explicación técnica permitió al público comprender la concepción original de Antoni Gaudí para la cruz que remata la torre, una estructura ideada para reflejar el brillo del Sol durante el día y alumbrar la noche barcelonesa mediante haces de luz enfocados hacia el cielo condal.

Posteriormente se desarrolló la Santa Misa, caracterizada por la solemnidad litúrgica y marcada por la expectativa social ante la alteración definitiva de la silueta de la Sagrada Familia. El obispo de Roma ofició la bendición de la torre en un templo concebido para la eternidad, alejándose de las dinámicas de la sociedad actual. La dirección creativa del colofón de la ceremonia corrió a cargo de Igor Cortadellas, quien estructuró un desenlace que conectó con el inicio del acto. Un grupo de niños apareció cantando en la fachada del Nacimiento —la única estructura que Antoni Gaudí llegó a contemplar casi completada en vida— portando una luminaria que se transmitió progresivamente entre los asistentes. Este movimiento colectivo derivó en el encendido lumínico integral de la Sagrada Familia, acompasado por una pieza de música sinfónica.

La transmisión televisiva del acontecimiento estuvo dirigida por Paulí Subirá, realizador de TV3, quien coordinó una realización que combinó señales en directo e imágenes en falso directo para trasladar la catarsis y los matices visuales a los hogares. El desarrollo del espectáculo desveló que la orquesta del Gran Teatre del Liceu se encontraba ubicada en el interior de la nueva torre, justo en el momento en que la cruz comenzó a proyectar sus haces de luz. El clímax visual se completó con la recreación de la figura de Antoni Gaudí en el firmamento mediante el uso de drones, simulando un rostro celestial que validaba la culminación de su proyecto histórico. Durante este despliegue tecnológico, los drones dibujaron en el cielo la inscripción: “Primero el amor, después la técnica. A. Gaudí”. El Papa refrendó la carga simbólica del acto al recordar que la vida constituye una obra siempre por acabar, en una ceremonia donde la cultura mediterránea transformó la tradición en vanguardia arquitectónica y alegórica.