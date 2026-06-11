La corporación pública mantendrá el formato cultural en su franja habitual mediante reposiciones a partir de este jueves 11 de junio, con la previsión de regresar con entregas nuevas en septiembre tras firmar su mejor temporada histórica en audiencias.

Movimiento de gran calado en la programación de RTVE. La corporación pública ha tomado la decisión de suspender las emisiones de estreno de ‘Cifras y Letras’ desde este jueves 11 de junio y durante los próximos meses de verano. El motivo de esta determinación es la retransmisión del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en La 1 de TVE, torneo intercontinental que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Debido a que una parte notable de los partidos de fútbol coinciden en horario con el concurso diario que presenta Aitor Albizua, la dirección del grupo audiovisual ha optado por detener temporalmente la difusión de sus entregas nuevas.

Para cubrir este hueco y garantizar la continuidad del formato en la parrilla televisiva, La 2 de RTVE ocupará dicha franja horaria con segundos pases de ‘Cifras y Letras’. De este modo, las reposiciones programadas permitirán que el espacio cultural permanezca presente en la oferta del canal secundario. Esta medida se ejecuta a partir de este mismo jueves, fecha en la que arranca oficialmente la competición futbolística con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. Desde el equipo de producción del programa se ha asegurado que el concurso, consolidado como uno de los mayores pilares de la parrilla de La 2, volverá a la normalidad de cara al próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva, aunque de momento no se ha concretado un día específico para dicho regreso.

Un balance histórico y crecimiento en todos los sectores de audiencia

La interrupción de los episodios de estreno se produce inmediatamente después de que ‘Cifras y Letras’ haya cerrado su mejor curso en audiencias hasta la fecha. El formato televisivo ha finalizado la temporada con una media del 5,8% de cuota de pantalla y 711.000 espectadores, lo que representa el resultado más alto de su trayectoria y una mejora de siete décimas en comparación con el ejercicio anterior.

Los datos registrados confirman la transversalidad del concurso en diferentes grupos de edad, superando de forma sistemática la media habitual de la cadena pública. El espacio de La 2 ha destacado especialmente en los segmentos de jóvenes de 13 a 24 años, donde ha promediado un 3,7% de cuota de pantalla, y en el grupo de 25 a 44 años, con un 4,1%. Asimismo, el programa ha obtenido un 5,1% en la franja de 45 a 64 años y ha alcanzado su máximo rendimiento entre los mayores de 65 años, sector en el que ha firmado un 7,3% de cuota, acreditando su capacidad de atracción sobre targets juveniles y familiares.

Por ámbitos geográficos, el concurso de RTVE ha incrementado notablemente su implantación territorial, afianzando sus índices de penetración en diversas comunidades autónomas. Castilla y León lidera los datos de seguimiento con un 11,2% de cuota de pantalla, seguida de Aragón con un 9,1% y Euskadi con un 7,4%. El formato también ha mostrado una evolución positiva en la Comunidad de Madrid (6,9%), Navarra (6,8%), Castilla-La Mancha (6,5%) y la Comunitat Valenciana (6,4%).

Reconocimientos profesionales y consolidación digital

Más allá de los parámetros de audiencia cuantitativos, esta tercera temporada de ‘Cifras y Letras’ ha acumulado importantes distinciones por parte del sector audiovisual. Entre los galardones obtenidos destaca su segundo premio ALMA consecutivo al Mejor Guion de Concurso, un reconocimiento otorgado por el sindicato de guionistas que se añade al premio del FesTVal 2024 y al Premio Iris de la Crítica 2024, este último concedido por los periodistas especializados en televisión.

Isabel Raventós, productora ejecutiva del espacio y CEO de Atomis Media —compañía audiovisual que produce el concurso en colaboración con RTVE—, ha realizado un balance positivo de la campaña que ahora concluye, mostrando su satisfacción por los registros obtenidos y por la acogida dispensada por el público.

La directiva ha remarcado el comportamiento específico de sus seguidores, señalando que el formato concentra uno de los mejores datos de fidelidad del panorama televisivo actual y se caracteriza por una menor fuga de espectadores. Según Raventós, la propia mecánica del concurso propicia que la audiencia permanezca fija desde el primer hasta el último minuto de la emisión. Igualmente, la responsable de Atomis Media ha puesto en valor la evolución del programa en los soportes digitales del grupo, donde se mantiene una tendencia al alza en la captación de público joven, incrementando el impacto en las redes sociales y constituyendo una comunidad de usuarios fiel y participativa.