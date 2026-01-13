La Copa del Rey 2025-26 llega a su fase decisiva con una eliminatoria de octavos de final que promete emociones fuertes en el Reino de León. La Cultural Leonesa, que milita en LaLiga Hypermotion, busca dar la campanada ante un Athletic Club que llega con la necesidad imperiosa de resarcirse.

Detalles del partido

• Fecha: Martes 13 de enero de 2026

• Hora: 21:00 horas

• Estadio: Reino de León

¿Dónde ver el partido por televisión?

El encuentro se podrá seguir en directo a través de:

• M+ LALIGA 3 (Dial 167 de Movistar y 123 de Orange).

Así llegan los equipos

El Athletic Club: La Copa como bálsamo

El conjunto de Ernesto Valverde llega en un momento delicado tras la dura goleada encajada ante el FC Barcelona (5-0) en la Supercopa de España. Con el equipo ocupando la octava plaza en Liga y sufriendo en la Champions League (puesto 28), la Copa se presenta como la gran esperanza de la temporada.

• Bajas sensibles: El equipo no podrá contar con Aymeric Laporte (lesionado de larga duración) ni con Alex Berenguer.

• Poder ofensivo: Todas las miradas estarán puestas en la velocidad de Iñaki y Nico Williams para romper la defensa leonesa.

La Cultural Leonesa: El «matagigantes» de Hypermotion

Recién ascendida a la categoría de plata, la «Cultu» busca repetir la gesta de la ronda anterior, donde ya apeó al Levante.

• Situación actual: Ocupa la 15ª posición en LaLiga Hypermotion con 25 puntos, centrada en la permanencia pero con la ilusión de tumbar a un histórico de Primera ante su afición.