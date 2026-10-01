Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, reveló en una entrevista con el Corriere dello Sport que intentó fichar al delantero argentino Lautaro Martínez «a cualquier precio». Sin embargo, fue el Inter de Milán quien bloqueó la operación antes de que pudiera avanzar. Esta confesión pone en perspectiva un mercado de fichajes que el club catalán vivió con más frustraciones que éxitos.

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Laporta explicó que el contacto con el Inter fue directo, sin intermediarios. «Llamé al presidente Beppe Marotta y le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar», relató Laporta, quien describió la conversación como breve y concluyente. La postura del Inter con su capitán no dejó margen de negociación.

Tras el primer contacto, Laporta decidió no presionar más. «Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones», explicó. La relación de confianza entre ambos dirigentes fue un factor clave para no forzar la situación.

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Por su parte, Lautaro Martínez, en una gala a comienzos de septiembre, reconoció el interés del Barcelona como «un honor», pero afirmó que su decisión estaba tomada: «He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor».

El intento por Lautaro no fue el único del Barcelona en el mercado de fichajes. Antes, el club había intentado fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid, pero también se encontró con una negativa. Finalmente, el Barcelona cerró el mercado con las incorporaciones de Karim Adeyemi y Gabriel Jesús.

Con nueve temporadas en el Inter, Lautaro Martínez ha anotado 179 goles y dado 57 asistencias en 379 partidos oficiales, y ha ganado nueve títulos con el club. Por ahora, su futuro sigue ligado al conjunto del Giuseppe Meazza.