El conjunto azulgrana visita este jueves el Mediolanum Forum con el objetivo de resarcirse tras su reciente tropiezo europeo. Los pupilos de la sección de baloncesto del FC Barcelona se miden a un EA7 Emporio Armani Milán que, en plena lucha por el «play-in», busca aprovechar el factor cancha para escalar posiciones en la tabla.

El FC Barcelona afronta este jueves, 5 de marzo, un compromiso vital en sus aspiraciones europeas. El equipo catalán se desplaza hasta Italia para medirse al EA7 Emporio Armani Milán en la trigésima jornada de la fase regular de la Euroliga. El encuentro llega en un momento de máxima exigencia para ambos conjuntos, que se encuentran inmersos en la pugna por asegurar su presencia en la postemporada en una competición que no permite concesiones ni despistes en el tramo final del calendario.

Los azulgranas aterrizan en Milán con la firme intención de ofrecer una versión más sólida que la exhibida la semana pasada. En su anterior compromiso ante la Virtus, el Barça dominó el marcador durante la primera mitad, pero un parcial adverso tras el paso por vestuarios resultó definitivo. El despliegue físico y la eficacia anotadora de Carsen Edwards, autor de 22 puntos, condenaron a los culés a una derrota por un ajustado 85-80.

Un rival en situación convulsa y la lucha por el «play-in»

El escenario que encontrará el Barcelona en el Mediolanum Forum es el de un rival que atraviesa una situación compleja. El Armani Milán ha vivido una etapa convulsa tras la salida de Ettore Messina de su banquillo y, al igual que el cuadro español, llega a esta cita tras haber caído en la jornada anterior frente al Hapoel Tel-Aviv.

Pese a ello, el conjunto milanés se mantiene plenamente integrado en la batalla por las plazas de «play-in», posición que ocupa actualmente el Barcelona. Una victoria local supondría un golpe de efecto para los italianos y un serio revés para los intereses azulgranas, que ya en el partido de ida sufrieron para imponerse por un estrecho margen de 74-72, bajo la entonces dirección de Joan Peñarroya.

La expedición azulgrana es consciente de que cualquier batacazo será aprovechado por sus perseguidores inmediatos para amarrar los billetes que dan acceso a la fase final. El control del ritmo de juego y la mejora en la faceta defensiva tras el descanso serán claves para decantar la balanza en una de las pistas más exigentes del continente.