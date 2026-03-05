La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia cielos cubiertos y precipitaciones débiles en una jornada marcada por la alta probabilidad de fenómenos eléctricos y temperaturas máximas de 17 grados.

La ciudad autónoma de Ceuta afronta este jueves, 5 de marzo, una jornada meteorológica inestable caracterizada por la presencia constante de nubosidad y la llegada de precipitaciones. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el escenario climático evolucionará desde unos cielos muy nubosos de madrugada hacia una mayor densidad de nubes que vendrá acompañada de lluvias a partir de las primeras horas de la mañana.

Las estimaciones técnicas prevén la caída de lluvias débiles, con registros cercanos a los 0,1 litros por metro cuadrado previstos para las 07:00 horas, una situación que podría repetirse al cierre de la jornada, en torno a las 22:00 horas. No obstante, el factor más relevante del parte meteorológico es la alta probabilidad de tormentas que se mantendrá activa durante todo el día, lo que obligará a extremar las precauciones en los desplazamientos al aire libre.

Temperaturas y régimen de vientos

En lo que respecta a los valores térmicos, se esperan ligeros cambios en comparación con los registros de la jornada anterior. El termómetro alcanzará una temperatura máxima de 17 grados, mientras que la mínima se situará en los 11 grados. Cabe destacar que la sensación térmica mínima será ligeramente superior, fijándose en los 12 grados debido a las condiciones de humedad y viento.

El régimen de vientos será de carácter leve, con soplos de dirección oeste que no presentarán rachas de gran intensidad. Este escenario de abundantes nubes y lluvia escasa marcará la tónica general de un jueves donde el paraguas será un complemento necesario, especialmente ante la incertidumbre que generan los posibles focos tormentosos en el área del Estrecho.