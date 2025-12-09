La campaña navideña de donación de sangre “Comienza tu nueva donación navideña” arranca este martes, 9 de diciembre, en el Teatro Auditorio del Revellín, donde los ciudadanos podrán acudir a donar de 17:00 a 21:00 horas. La organización de donantes ha realizado un llamamiento urgente para animar a la población a participar en esta iniciativa solidaria, fundamental para reforzar las reservas de sangre en vísperas de la Navidad.

La entidad recuerda que, aunque durante estas fechas suele disminuir la afluencia de donantes, las necesidades hospitalarias se mantienen e incluso pueden aumentar. Muchos pacientes continúan dependiendo de transfusiones sanguíneas para su recuperación, por lo que resulta imprescindible que los bancos de sangre cuenten con suficientes unidades para atender todas las demandas.

“Cada donación puede salvar hasta tres vidas”, insiste la organización, que destaca que el proceso es sencillo, seguro y apenas requiere unos minutos. Los requisitos principales son gozar de buena salud y ser mayor de edad.

La campaña invita a iniciar la temporada navideña con un gesto de compromiso comunitario. “Esta Navidad, comparte el mejor regalo: vida”, concluye el comunicado emitido por la organización.